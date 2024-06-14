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    19:50, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Влияние Транскаспийского маршрута на международный бизнес оценили в Лондоне

    Транскаспийский транспортный маршрут
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    В Лондоне прошла конференция, посвященная Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Участники обсудили вопросы координации, приоритизации и оптимизации деловой активности вдоль маршрута, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Транскаспийский маршрут, соединяющий Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, представляет собой мультимодальный транспортный коридор, объединяющий автомобильный, железнодорожный и морской транспорт. Этот маршрут представляет кратчайший путь для товаров, перевозимых из Китая в Европу, что сокращает тысячи километров и время транзита по сравнению с северным маршрутом через Россию, и предоставляет альтернативу маршруту через Красное море.

    Транскаспийский транспортный маршрут
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция тесно сотрудничают друг с другом и с международными партнерами, чтобы максимально использовать коммерческий и социально-экономический потенциал Транскаспийского маршрута, обеспечивая эффективное, устойчивое и экономически целесообразное развитие инфраструктуры с самого начала.

    Советник по вопросам Великобритании Каспийского политического центра - независимой некоммерческой исследовательской организации Дэвид Моран подчеркнул, что цель конференции – объединить представителей правительств, финансовых учреждений, бизнес-экспертов и аналитиков для обсуждения темы о максимальном использовании потенциала Транскаспийского маршрута.

    Дэвид Моран
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    На панельной дискуссии посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов отметил, что необходимо развивать Транскаспийский маршрут, как основной и самостоятельный маршрут, а не альтернативный.

    Магжан Ильясов
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    Посол Турции в Великобритании Осман Корай Эрташ рассказал об усилиях по увеличению пропускной способности и облегчению торговли путем улучшения таможенных процедур, а также текущую работу проводимой в рамках Организации тюркских государств и ООН.

    Осман Корай Эрташ
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

    Первая сессия, под названием «Максимизация влияния на развитие: приоритизация и координация», подчеркнула ключевую роль Европейского Союза и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в продвижении планирования Транскаспийского маршрута на 2023-2024 годы.

    В рамках торговой сети Global Gateway Европейского союза в январе было объявлено о выделении 10 миллиардов евро на поддержку соединения между Европой и Центральной Азией. Эти средства будут направлены на различные проекты, параллельно с усилиями Всемирного банка и других доноров. Великобритания и США также активно поддерживают этот процесс.

    Участники обсудили механизмы координации и приоритизации развития для фокусировки инвестиционных ресурсов и обеспечения надлежащего планирования. Эксперты в области бизнеса, финансов и энергетики рассмотрели возможности улучшения ведения бизнеса вдоль Транскаспийского маршрута, преодоления институциональных препятствии и оценили влияние маршрута на международный бизнес.

    Нигяр Джафарова, старший аналитик глобальной маркетинговой аналитической компании FrontierView, подчеркнула растущий интерес к Транскаспийскому маршруту. 

    Нигяр Джафарова
    Фото: Галымжан Караманулы/ Kazinform

     

     

    Теги:
    Торговля Логистика В мире Транскаспийский транспортный маршрут Великобритания Мировые новости Международные отношения
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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