Власти Великобритании ограничат доступ детям младше 16 лет к соцсетям

Правительство Великобритании объявило о планах запретить использование социальных сетей детям младше 16 лет, а новые правила могут вступить в силу уже весной 2027 года, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Как заявил Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отказ детей от социальных сетей является наиболее эффективным способом обеспечения их безопасности в интернете.

Под действие запрета попадут такие популярные платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Полный перечень сервисов пока не опубликован, однако власти уточнили, что ограничения коснутся платформ, основной целью которых является социальное взаимодействие пользователей и публикация контента.

Также будут ограничены функции прямых трансляций и возможность общения детей с незнакомыми людьми.

При этом запрет не затронет мессенджеры, включая WhatsApp и Signal. Также исключением станет YouTube Kids — специальная версия видеосервиса для детей с расширенными инструментами родительского контроля.

В настоящее время большинство социальных сетей уже устанавливают минимальный возраст для регистрации на уровне 13 лет.

Для пользователей младше 17 лет функции прямых эфиров и общения с незнакомцами будут ограничены по умолчанию. По словам представителей правительства, это позволит избежать резкого перехода после достижения 16-летнего возраста.

Власти также рассматривают возможность введения ночного ограничения на использование социальных сетей и обязательных перерывов при бесконечной прокрутке ленты для пользователей младше 18 лет. Подробности этих мер планируется представить в июле.

Отдельное внимание уделено искусственному интеллекту. Чат-боты, имитирующие романтические или интимные отношения с пользователями, смогут использовать только лица старше 18 лет. Кир Стармер сообщил, что правительство намерено принять необходимые нормативные акты до конца текущего года.

Решение было принято после общественных консультаций, в ходе которых власти получили более 116 тысяч отзывов от граждан.

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