Контроль за блогерами с медицинским контентом предложили усилить в Казахстане

Депутат Мажилиса от фракции партии «AMANAT» Гульдара Нурым направила запрос заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой, подняв вопрос роста самолечения среди населения и распространения недостоверной медицинской информации в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата Гульдары Нурым, поводом для обращения стали многочисленные жалобы врачей, обеспокоенных влиянием интернет-контента на отношение граждан к официальной медицине.

В запросе отмечается, что сегодня социальные сети стали одной из главных площадок для обсуждения вопросов диагностики и лечения. При этом многие авторы позиционируют свои публикации как экспертные рекомендации, что формирует у населения недоверие к профессиональной медицинской помощи.

По данным, приведенным в запросе, до 42% граждан хотя бы раз следовали советам о лечении из социальных сетей без обращения к врачу, самостоятельно ставили себе диагнозы и принимали лекарственные препараты. По мнению депутата, такая практика способствует росту нежелательных побочных реакций, формированию устойчивости к антибиотикам, полипрагмазии и позднему выявлению заболеваний.

Отдельное внимание Гульдара Нурым уделила случаям, когда рекомендации по лечению дают фармацевты в аптеках, заменяя назначенные врачом препараты. По ее словам, это нарушает преемственность лечения и может создавать угрозу для здоровья пациентов.

Также в запросе говорится о росте числа жалоб на врачей. Как отмечается, пациенты все чаще требуют назначить лечение, увиденное в интернете или рекомендованное популярными блогерами, а действующие нормы не всегда позволяют медикам отказать без риска последующих разбирательств.

Особую обеспокоенность вызывает деятельность лиц без медицинского образования, которые используют врачебную атрибутику в социальных сетях и публикуют схемы лечения, включая рекомендации по применению рецептурных препаратов.

Кроме того, депутат подняла вопрос бесконтрольного распространения биологически активных добавок. По ее словам, многие БАДы рекламируются как средства лечения различных заболеваний, несмотря на отсутствие доказанной эффективности.

— Сегодня в стране сформировался неконтролируемый рынок БАДов, где гражданам под видом лечения продают продукты без доказанной эффективности. Это уже вопрос безопасности здоровья населения, — говорится в депутатском запросе.

По мнению депутата, использование таких продуктов вместо полноценного лечения может приводить к поздней диагностике серьезных заболеваний, включая онкологические, а также к развитию осложнений.

В связи с этим Гульдара Нурым предложила создать открытый реестр БАДов с указанием состава и доказательной базы, усилить мониторинг социальных сетей на предмет недостоверной рекламы, повысить доступность медицинской помощи за счет сокращения очередей в поликлиниках, а также разработать нормы по соблюдению профессиональной этики медицинскими работниками в цифровой среде.

Также предлагается обязать авторов медицинского контента сопровождать публикации о лечении и диагностике предупреждением о необходимости очной консультации врача, а обсуждение спорных клинических случаев перенести из публичного пространства в профессиональное сообщество — на площадки экспертных советов, ассоциаций и профильных конференций.

