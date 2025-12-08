РУ
    19:59, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Власти в Бенине пресекли попытку государственного переворота

    Глава МВД Бенина Алассане Сейду заявил, что власти пресекли попытку государственного переворота, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Фото: aa.com.tr

    — Небольшая группа солдат подняла мятеж с целью дестабилизации страны и ее институтов. В этой ситуации вооруженные силы Бенина и их руководство сохранили контроль над ситуацией и сорвали попытку переворота, — сказал Сейду, также в телеэфире. 

    Как отмечает издание, окружение Талона ранее также заявило, что президент находится в безопасности, а армия восстанавливает контроль над ситуацией.

    — Это небольшая группа людей, которые контролируют только телевидение. Регулярная армия восстанавливает контроль. Город и страна находятся в полной безопасности, — сообщил его офис агентству AFP.

    Как сообщают местные СМИ, возглавлявший попытку мятежа в Бенине подполковник Паскаль Тигри находится в бегах, ведется его поиск. Задержано несколько человек, их точное число неизвестно.

    Источники в военных и силовых структурах сообщили AFP, что в связи с попыткой переворота арестовано около 10 военных.

    Сегодня СМИ сообщили о том, что военные захватили власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона. Во время эфира государственной корпорации телерадиовещания Бенина военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. 

    Диана Калманбаева
