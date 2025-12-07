15:11, 07 Декабрь 2025 | GMT +5
Государственный переворот произошел в Бенине
Военные захватили власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили во время эфира государственной корпорации телерадиовещания Бенина.
Как говорится в заявлении, всю полноту власти в стране взял военный комитет, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти.
Местоположение Талона неизвестно.
В сообщении отмечают, что государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года.
