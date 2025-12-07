РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Государственный переворот произошел в Бенине

    Военные захватили власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Государственный переворот произошел в Бенине
    Фото: aa.com.tr

    Об этом сообщили во время эфира государственной корпорации телерадиовещания Бенина.

    Как говорится в заявлении, всю полноту власти в стране взял военный комитет, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. 

    Местоположение Талона неизвестно. 

    В сообщении отмечают, что государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. 

    Ранее сообщалось, что через четыре года в Сирии пройдут всеобщие выборы. 

    Диана Калманбаева
