Государственный переворот произошел в Бенине

Об этом сообщили во время эфира государственной корпорации телерадиовещания Бенина.

Как говорится в заявлении, всю полноту власти в стране взял военный комитет, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти.

Местоположение Талона неизвестно.

В сообщении отмечают, что государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года.

