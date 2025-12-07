Через четыре года в Сирии пройдут всеобщие выборы — президент аш-Шара

Шараа выступил на 23-м форуме в Дохе, столице Катара, под лозунгом «Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу».

Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что ни одно правительство не может достичь полного согласия со всеми слоями населения в переходный период. За последний год произошли события, которые они ни в коем случае не примут, и виновные предстали перед судом.

Он отметил улучшение электроснабжения в стране:

— Когда мы пришли к власти, электричество подавалось только 1,5 часа в день. Сейчас это время увеличилось до 12–14 часов. К концу года мы достигнем уровня самообеспеченности.

Шараа объявил, что после пятилетнего переходного периода, начатого в этом контексте, через четыре года в стране пройдут выборы.

Подчеркнув, что будущее Сирии строится «на основе модели управления, основанной не на личностях, а на институтах», президент сказал, что представительство в правительстве обеспечивается на основе принципа компетентности.

Отметив, что после свержения прежнего режима в стране сформировалось новое правительство, он напомнил, что «дорожная карта» переходного периода вступила в силу.

По его словам, выборы в Народный совет прошли в соответствии с переходным процессом:

— Через четыре года мы обязательно проведем всеобщие выборы.

Привлекая внимание на важность экономического восстановления, Шараа сообщил, что продолжаются переговоры с США об отмене санкций по закону «Цезаря», администрация Трампа поддерживает эту инициативу.

Отметив, что прежняя власть «усиливала межконфессиональные напряжения», Шара добавил, что в переходный период были созданы комиссии для расследования преступлений, в частности, нарушений в прибрежной зоне и Сувейде.

— Источником событий в обоих регионах является тяжелое наследие свергнутого режима, и все являются жертвами этого режима, — резюмировал президент Сирии.

В октябре 2025 года в Сирии состоялись парламентские выборы, впервые прошедшие после свержения Башара Асада.