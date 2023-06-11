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Власти прокомментировали информацию об угрозе Шульбинской ГЭС

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 23:32
Власти прокомментировали информацию об угрозе Шульбинской ГЭС samruk-energy.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат области Абай назвал фейком информацию о подступление огня к Шульбинской ГЭС, передает МИА «Казинформ».

«В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах - якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС. Эта рассылка - фейк. Никакой угрозы Шульбинской ГЭС в настоящий момент нет. Ситуация находится на контроле властей», - сообщили в акимате области Абай.

В ведомстве также призвали доверять только источникам официальной информации.

Стоит отметить, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.


Акимат   Пожар   Фейки   Абайская область   Пожар в области Абай  
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