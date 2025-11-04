РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Власти Перу заявили о разрыве дипотношений с Мексикой

    Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается бывший премьер-министр южноамериканской республики Бетси Чавес, обвиняемая в организации мятежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    п
    Фото: Agencias

    — Мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой, — сказал перуанский министр иностранных дел Уго де Села на пресс-конференции.

    Он также уточнил, что власти Перу рассчитывают продолжать предоставлять консульские услуги своим гражданам в Мексике. Лима пока не получала никаких уведомлений от Мехико касательно статуса Чавес.

    7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Кастильо объявил о роспуске Конгресса (однопалатный парламент) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Вооруженные силы и полиция выступили в поддержку Конгресса.

    Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. Фигурантом дела также стала Чавес, которая на тот момент возглавляла правительство. В сентябре 2025 года суд разрешил ей дожидаться завершения процесса на свободе.

    Ранее Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности.

    Теги:
    Латинская Америка Дипломат Мексика Мировые новости Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают