Власти Перу заявили о разрыве дипотношений с Мексикой

— Мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой, — сказал перуанский министр иностранных дел Уго де Села на пресс-конференции.

Он также уточнил, что власти Перу рассчитывают продолжать предоставлять консульские услуги своим гражданам в Мексике. Лима пока не получала никаких уведомлений от Мехико касательно статуса Чавес.

7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Кастильо объявил о роспуске Конгресса (однопалатный парламент) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Вооруженные силы и полиция выступили в поддержку Конгресса.

Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. Фигурантом дела также стала Чавес, которая на тот момент возглавляла правительство. В сентябре 2025 года суд разрешил ей дожидаться завершения процесса на свободе.

Ранее Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности.