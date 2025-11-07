Власти Ливана освободили сына Муаммара Каддафи спустя 10 лет

— Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) из-под стражи и отменили введенный запрет на его выезд из страны, — указывается в заявлении, распространенном новостным порталом Lebanon 24.

В нем сообщается, что ливанский суд также постановил освободить Ганнибала Каддафи от уплаты установленного ранее залога в $11 млн.

Правительство Ливии выразило глубокую признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри «за их сотрудничество в урегулировании этой проблемы».

50-летний Ганнибал Каддафи, женатый на ливанской модели Алин Скаф, бежал в Сирию, где находился под защитой властей Башара Асада. В декабре 2015 года он был похищен вооруженными людьми и передан ливанским властям. Несмотря на то, что на момент их исчезновения Ханнибалу Каддафи было всего три года, он был обвинен в «сокрытии информации» и заключен в тюрьму в Бейруте.

В августе Human Rights Watch потребовала немедленного освобождения Каддафи, заявив, что он удерживается на основании «неподтвержденных обвинений». В этом месяце его адвокат сообщил, что его подзащитный страдает тяжелой депрессией и недавно был госпитализирован.

В октябре суд в Ливане распорядился освободить его под залог.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.