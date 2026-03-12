Власти Ирана не получали сообщений о пострадавших иностранцах после эскалации конфликта
Официальной информации о пострадавших иностранных гражданах у Ирана нет. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Казахстане Али Акбар Джоукар на пресс-конференции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, с момента начала эскалации в Иране находились граждане соседних стран.
— Конечно, в Иране находились граждане соседних государств, которые, наверное, уже беспрепятственно выехали. Но пока у нас не было никакой официальной информации о том, что какие-то иностранные граждане пострадали. Таких сообщений не было, — отметил дипломат.
Он также добавил, что среди иностранцев, находящихся на территории Ирана, значительную часть составляют граждане Афганистана.
Из Ирана на родину вернулись 69 граждан Казахстана. В целом из зоны ближневосточного конфликта репатрационными рейсами возвращены 9926 казахстанцев.
Днём ранее МИД Казахстана сообщал, что завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.
Дипломаты продолжат работу по возвращению казахстанцев из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия.
В то же время МИД Казахстана сообщил, что не будут эвакуировать дипломатов из стран Ближнего Востока.