Власти Ирана не получали сообщений о пострадавших иностранцах после эскалации конфликта

По его словам, с момента начала эскалации в Иране находились граждане соседних стран.

— Конечно, в Иране находились граждане соседних государств, которые, наверное, уже беспрепятственно выехали. Но пока у нас не было никакой официальной информации о том, что какие-то иностранные граждане пострадали. Таких сообщений не было, — отметил дипломат.

Он также добавил, что среди иностранцев, находящихся на территории Ирана, значительную часть составляют граждане Афганистана.

Из Ирана на родину вернулись 69 граждан Казахстана. В целом из зоны ближневосточного конфликта репатрационными рейсами возвращены 9926 казахстанцев.

Днём ранее МИД Казахстана сообщал, что завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.

Дипломаты продолжат работу по возвращению казахстанцев из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия.

В то же время МИД Казахстана сообщил, что не будут эвакуировать дипломатов из стран Ближнего Востока.