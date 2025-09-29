Власти американского штата Орегон подали иск против Трампа

В суд на администрацию Трампа подали власти штата Орегон и города Портленд.

В иске в качестве ответчиков фигурируют президент Дональд Трамп, министр обороны Пит Хегсет и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В нем содержится просьба к федеральному суду в Портленде остановить администрацию Трампа в развертывании войск и признать это решение незаконным.

BREAKING NEWS: Oregon sues Trump administration over unlawful federalization of National Guard. Read more. pic.twitter.com/Qamd4C5obX — Attorney General Dan Rayfield (@AGDanRayfield) September 28, 2025

Истцы утверждают, что у федерального правительства нет оснований вызывать охрану, и заявляют, что в городе за последние недели прошли «небольшие» протесты возле здания иммиграционной и таможенной полиции.

— Когда мы вчера разговаривали с президентом, я прямо заявила ему, что нет никакого мятежа или угрозы общественной безопасности, которые требовали бы военного вмешательства в Портленде или любом другом городе нашего штата. Несмотря на это — и все доказательства обратного — он решил проигнорировать безопасность жителей Орегона и их способность управлять собой. В этом нет необходимости. И это незаконно. И это сделает жителей Орегона менее защищенными, — заявила губернатор-демократ Тина Котек в пресс-релизе в воскресенье.

Однако представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что действия Трампа «законны» и что они «сделают Портленд безопаснее».

— Президент Трамп использует свои законные полномочия, чтобы отдать распоряжение Национальной гвардии защитить федеральные активы и персонал в Портленде после нескольких месяцев ожесточенных беспорядков, в ходе которых сотрудники полиции подвергались нападениям и разглашению личных данных со стороны левых бунтовщиков, — сказала она.

Статистика преступности, представленная Отделом стратегических служб полицйеского управления Портденда показывает, что уровень преступности в городе в этом году остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Общее количество преступлений с начала года составляет 37 893, тогда как в прошлом году их число составило 37 859.

Кроме того, число убийств сократилось на 50%, а число тяжких нападений — на 4%. Число простых нападений, напротив, увеличилось на 8%.

Ранее Дональд Трамп распорядился направить войска в Портленд, а также на объекты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).