Разрешаю применять полную силу: Трамп отправляет войска в Портленд

- По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю министру войны Питу Хегсету направить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и объектов ICE, находящихся под осадой со стороны Антифа и других внутренних террористов. Я также разрешаю применение полной силы, если потребуется, — написал Трамп на платформе Truth Social.

После Лос-Анджелеса, Вашингтона и Мемфиса Портленд станет четвёртым городом на территории США, куда президент направил войска.

Мэр Портленда Кит Уилсон, представляющий Демократическую партию, ранее выступал против планов Трампа по вводу войск в его город.

- Я не просил и не нуждаюсь во вмешательстве федеральных властей, — заявил он ранее.

В Портленде на протяжении нескольких месяцев проходили протесты у местного офиса ICE на фоне недовольства действиями администрации Трампа по ужесточению мер против широко определяемых нелегальных иммигрантов.

В посте Трампа не уточняется, планирует ли он задействовать Национальную гвардию или регулярные вооружённые силы США.

Напомним, в августе губернаторы трех штатов США отправили бойцов Нацгвардии в Вашингтон после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что преступность в столице вышла из-под контроля. Трамп тогда заявил, что бездомные должны уехать из Вашингтона. Позже войска Нацгвардии были введены в еще один штат.