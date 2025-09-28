РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:23, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Разрешаю применять полную силу: Трамп отправляет войска в Портленд

    Президент США Дональд Трамп распорядился направить войска в крупный город Портленд на западном побережье страны, а также на объекты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    а
    Фото: Anadolu Ajansi

    - По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю министру войны Питу Хегсету направить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и объектов ICE, находящихся под осадой со стороны Антифа и других внутренних террористов. Я также разрешаю применение полной силы, если потребуется, — написал Трамп на платформе Truth Social.

    После Лос-Анджелеса, Вашингтона и Мемфиса Портленд станет четвёртым городом на территории США, куда президент направил войска.

    Мэр Портленда Кит Уилсон, представляющий Демократическую партию, ранее выступал против планов Трампа по вводу войск в его город.

    - Я не просил и не нуждаюсь во вмешательстве федеральных властей, — заявил он ранее.

    В Портленде на протяжении нескольких месяцев проходили протесты у местного офиса ICE на фоне недовольства действиями администрации Трампа по ужесточению мер против широко определяемых нелегальных иммигрантов.

    В посте Трампа не уточняется, планирует ли он задействовать Национальную гвардию или регулярные вооружённые силы США.

    Напомним, в августе губернаторы трех штатов США отправили бойцов Нацгвардии в Вашингтон после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что преступность в столице вышла из-под контроля. Трамп тогда заявил, что бездомные должны уехать из Вашингтона. Позже войска Нацгвардии были введены в еще один штат.

    Теги:
    Америка Мировые новости США Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
