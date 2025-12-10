РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:50, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам

    Зеленский заявил, что готов провести выборы в следующие два-три месяца при условии безопасности их проведения, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Президент Украины сообщил, что ждет предложений от депутатов и партнеров, после чего будет готов к выборам.

    — Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, — отметил он.

    Также Владимир Зеленский раскрыл детали трех документов о мирном плане

    — Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется, и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира, — рассказал президент Украины.

    По его словам, второй документ — это гарантии безопасности, а третий касается восстановления Украины.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, пришло время провести новые президентские выборы в Украине.

    Теги:
    Зеленский Мировые новости Дональд Трамп
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают