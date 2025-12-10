Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам

Президент Украины сообщил, что ждет предложений от депутатов и партнеров, после чего будет готов к выборам.

— Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, — отметил он.

Также Владимир Зеленский раскрыл детали трех документов о мирном плане

— Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется, и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира, — рассказал президент Украины.

По его словам, второй документ — это гарантии безопасности, а третий касается восстановления Украины.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, пришло время провести новые президентские выборы в Украине.