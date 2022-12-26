Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге

26 Декабря 2022, 18:47
Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главу нашего государства встретил Президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.


Фото: t.me/bort_01


Новости по теме
Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск
Казахстан придерживается сбалансированной внешней политики – Мухтар Тлеуберди
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Теги:
Читайте также
Бывший владелец казахстанской букмекерской конторы объявлен в розыск
Казахстан придерживается сбалансированной внешней политики – Мухтар Тлеуберди
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Бой Головкина попал в пятерку лучших поединков 2022 года
Автобус врезался в машину инкассаторов в Алматы
Опубликованы итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева за 2022 год
Президент подписал Закон по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Появилось видео мощной речи Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
3 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
4 Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области
5 В Алматы почтили память легендарного Кара майора

Лента новостей