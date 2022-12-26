Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге

26 Декабря 2022, 18:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главу нашего государства встретил Президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Фото: t.me/bort_01