    21:38, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Владимир Путин вручил медаль Пушкина актеру из Астаны

    Актер Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Сергей Матвеев был удостоен высокой государственной награды — медали Пушкина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ГАРТД им. М. Горького.

    Фото: РИА Новости

    Награду артисту вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства России.

    — В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, а также представители культуры, науки и искусства из разных стран мира, внесшие значительный вклад в развитие международного сотрудничества с Российской Федерацией, — говорится в сообщении.

    Сергей Матвеев — Заслуженный деятель Казахстана, народный артист Кыргызской Республики, актер с уникальной творческой биографией. Он является профессором КазНУИ им. К. Байсеитовой и автором и исполнителем моноспектакля «Наедине с Пушкиным».

    В пресс-службе театра отметили, что получение медали Пушкина стало признанием большого вклада Сергея Матвеева в укрепление дружбы и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также свидетельством высокой оценки его творческого пути и служения искусству.

    Ранее мы рассказывали, что посмотреть в кинотеатрах Казахстана на этой неделе.

     

    Культура Театр Владимир Путин
