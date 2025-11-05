Владимир Путин вручил медаль Пушкина актеру из Астаны
Актер Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Сергей Матвеев был удостоен высокой государственной награды — медали Пушкина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ГАРТД им. М. Горького.
Награду артисту вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства России.
— В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, а также представители культуры, науки и искусства из разных стран мира, внесшие значительный вклад в развитие международного сотрудничества с Российской Федерацией, — говорится в сообщении.
Сергей Матвеев — Заслуженный деятель Казахстана, народный артист Кыргызской Республики, актер с уникальной творческой биографией. Он является профессором КазНУИ им. К. Байсеитовой и автором и исполнителем моноспектакля «Наедине с Пушкиным».
В пресс-службе театра отметили, что получение медали Пушкина стало признанием большого вклада Сергея Матвеева в укрепление дружбы и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также свидетельством высокой оценки его творческого пути и служения искусству.
