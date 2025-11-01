Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Сыныптас

Азамат - одиннадцатиклассник, который постоянно сталкивается с давлением со стороны сверстников. После одного судьбоносного события он решает изменить все вокруг. Эта история переплетает дружбу, честь, первую любовь и большие мечты, оставаясь честным отражением школьной жизни. Но решения некоторых героев способны навсегда изменить судьбы всех.

Перемирие (Бітім)

Казахстан, 1937–1945 годы, КарЛАГ - лагерь для заключенных со всего мира. Здесь встречаются испанский республиканец Тельмо Рейес и солдат Голубой дивизии Сальгадо, некогда враги на чужой земле. В адаптации к лагерной жизни им помогает казахский филолог Ораз Сакенов - образ казахской интеллигенции, мудрый и терпеливый наставник, который старается облегчить жизнь заключенных. Сальгадо знакомится с казашкой Айсулу, между ними завязываются чувства, но Айсулу предстоит выбирать между долгом и любовью. Казахский народ принял всех: для миллионов Казахстан стал второй родиной - щедрой, терпимой и милосердной. Фильм рассказывает о дружбе народов, которая помогла пережить страдания прошлого и остается важной сегодня.

Папины дочки. Мама вернулась

Семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск. Правда, они даже не подозревают, чем обернется их путешествие.

Бугония

Два одержимых теориями заговора молодых человека похищают руководительницу крупной компании, так как считают, что она - инопланетянка, жаждущая уничтожить Землю.

Оболочка

В недалеком будущем наука и пластическая хирургия позволяют людям вернуть молодость. Актриса Саманта долго сопротивлялась этим технологиям, но когда ее карьера зашла в тупик, она готова на все, чтобы остаться в шоу-бизнесе. С помощью компании «Шелл» она вновь обрела красоту и успех, но цена за это оказывается куда выше, чем она ожидала. Девушки, прошедшие аналогичные процедуры, бесследно исчезают, и Саманта может стать следующей, если не раскроет тайны, скрывающиеся за сияющим фасадом.

Хэллоуин. Ночной кошмар

В пригороде 1980-х годов, через год после жестокого убийства молодой женщины, совершенного няней-убийцей по прозвищу «Жнец», ее сестра Дина возвращается домой - как раз в момент, когда Жнец снова появляется. Взяв на себя заботу о сыне городского шерифа, Дина сталкивается с ночью, полной шокирующих и непредсказуемых событий.

Шелби Оукс. Город-призрак

Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями исчезла в городке-призраке Шелби Оукс. Узнав новые детали ее пропажи, сестра Мия отправляется туда сама, чтобы раскрыть тайну. Но границы между реальностью и потусторонним размываются, и Мии предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые все еще угрожают ее семье.

Русалочка. Начало приключений

Королева подводного царства строго следит за тем, чтобы принцесса прилежно училась, не позволяя ей покидать дворец до сдачи экзаменов. Наступает важный день: королева собирается объявить Русалочку наследницей престола. Но принцесса вовсе не хочет становиться королевой - ей ужасно хочется увидеть внешний мир. На торжество прибывает тетя Белла, и Русалочка решает с ее помощью сбежать. Однако вскоре она понимает, что доверилась коварной волшебнице: Белла замышляет подчинить королевство с помощью своих злых помощников - акул и рыб-мечей, и поступок принцессы ставит под угрозу друзей и близких.

Паранормальное явление. Шум

Две сестры недавно переехали. Когда одна из них бесследно исчезает прямо из квартиры, вторая начинает поиски.

Кажется, с этим связан загадочный шум.