Владимир Путин вручил Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на Героя Советского Союза для его отца
Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.
Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.
Напоминм, что для Кемеля Токаева война закончилась в Польше в январе 1945 года. Обстоятельства его последнего боя изложены в рассекреченном Министерством обороны РФ наградном листе. Согласно этому документу, гвардии сержант Кемел Токаев был удостоен ордена Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм. Подробнее о Кемеле Токаеве — в материале агентства Kazinform.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.
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