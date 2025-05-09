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    16:50, 09 Май 2025 | GMT +5

    Владимир Путин вручил Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на Героя Советского Союза для его отца

    Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Владимир Путин вручил Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на Героя Советского Союза для его отца
    Фото: Акорда

    Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.

    Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

    Напоминм, что для Кемеля Токаева война закончилась в Польше в январе 1945 года. Обстоятельства его последнего боя изложены в рассекреченном Министерством обороны РФ наградном листе. Согласно этому документу, гвардии сержант Кемел Токаев был удостоен ордена Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм. Подробнее о Кемеле Токаеве — в материале агентства Kazinform.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.

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    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Владимир Путин Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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