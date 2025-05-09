Владимир Путин вручил Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на Героя Советского Союза для его отца

Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено.

Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Напоминм, что для Кемеля Токаева война закончилась в Польше в январе 1945 года. Обстоятельства его последнего боя изложены в рассекреченном Министерством обороны РФ наградном листе. Согласно этому документу, гвардии сержант Кемел Токаев был удостоен ордена Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм. Подробнее о Кемеле Токаеве — в материале агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.

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