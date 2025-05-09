Солдат ушел на войну

Для Кемеля Токаева война закончилась в Польше в январе 1945 года. Обстоятельства его последнего боя изложены в рассекреченном Министерством обороны РФ наградном листе. Согласно этому документу, гвардии сержант Кемел Токаев был удостоен ордена Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм.

Из наградного листа следует:

«21 января 1945 года в районе северо-западнее Еглиевец (Мазовецкое воеводство, Польша) немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев получил ранение разрывной пулей в ногу»... – говорится в тексте документа.

Второй Белорусский фронт.1944 г. Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

Коллективизация и детдом

…Кемел Токаев родился 2 октября 1923 года в ауле Кальпе Каратальского района Алматинской области (бывшей Талдыкурганской) области.



Это было тяжелое время. На XV съезде ВКП (б), состоявшемся в 1927 году, был обозначен курс на индустриализацию и коллективизацию страны, что спровоцировало голод в степи и нанесло непоправимый ущерб местному населению.

Каток коллективизации нещадно прошелся по многим судьбам, срывая людей с насиженных мест. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей книге «Слово об отце» («Әке туралы ой-толғау») отмечал, что семья отца принадлежала к категории «середняков», занималась крестьянским хозяйством.

Глава семьи Тока, отец Кемеля Токаева, вынужден был вместе с женой и тремя детьми покинуть родные места. Перебрались в Кыргызстан, где заготовок скота и зерна было меньше, чем в Казахстане. По одной из версий, выдвигаемых историками, - из-за того, что Кыргызстан был включен в среднеазиатский экономический регион, который был в основном поставщиком хлопка, но не скота.

1933 год выдался особенно тяжелым для семьи. В один из дней Кемел и его старший брат Касым Болтаев (записан по имени деда по отцу) пошли на городской базар Фрунзе, чтобы обменять на хлеб старые сапоги. По пути в город двух оборванных мальчишек настиг милицейский патруль, принявший их за беспризорников. Так они оба попали в детдом.

Главы семейства тоже не было дома, и никто не сумел предотвратить страшной трагедии. Мама Кемеля к тому времени тяжело заболела – ее парализовало и она не смогла помочь своей маленькой дочери, когда она оступилась и упала в огонь топящейся печи. Материнское сердце не выдержало, когда маленький ребенок погиб, так и не сумев выбраться из огня.

Сосед Яков, у которого семья снимала мазанку, помог деду похоронить жену и дочь, после чего они вдвоём пошли искать пропавших мальчиков, рассказывает Касым-Жомарт Токаев в своей книге: «Долгие поиски ни к чему не привели, никто не мог толком рассказать, где они находятся... Это стало ещё одним тяжёлым ударом для деда, ставшего непохожим на себя после смерти жены и дочери... В ту же ночь дед покинул хозяйский дом и больше его никто не видел. Он исчез бесследно».

Война

Так жизнь сделала крутой поворот в жизни Кемеля и его брата Касыма. Детский дом, сначала один, затем другой. После - учеба. Касым пошел учиться на фельдшера. После окончания фельдшерского училища в 1939 году он был направлен в Свердловск на курсы подготовки политруков. Кемел мечтал поступить в институт, но его планы прервала война.

Старший брат Касым был призван на фронт одним из первых. А 22 февраля 1942 года его не стало. День, когда Кемел Токаев получил известие о смерти старшего брата, стал еще одним тяжелым испытанием. Он бережно хранил письма Касыма и фотографии, где брат изображён в форме лейтенанта Советской Армии.

Касым Болтаев. Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

Он много раз рассказывал о том, как Касым приходит к нему во сне, о чём-то говорит, что-то советует, будто пытаясь уберечь от жизненных напастей, вспоминает Касым-Жомарт Токаев в своей книге: «Иногда мне казалось, что отец надеется на чудесное воскрешение старшего брата. В такие минуты он говорил: "Может быть, он потерялся в госпиталях после тяжёлого ранения или контузии, ведь на войне всякое бывало. Я сам лежал с тяжелыми ранениями в военных госпиталях Гомеля, Омска, Алма-Аты и видел, как многие молодые солдаты, оставшись без рук и ног отказывались возвращаться домой и бесследно пропадали на полустанках и вокзалах».

В конце 1942 года Кемел тоже ушел на фронт. После окончания краткосрочных сержантских курсов во Фрунзенском пехотном училище его направили в воинскую часть, входившую в состав 226-й стрелковой дивизии на Сталинградском фронте. Был назначен командиром отделения. Через три месяца получил ранение, а после лечения направлен в Седьмой гвардейской танковый полк прорыва, входившего в состав Первого Украинского, а затем Второго Белорусского фронтов. В его задачу входило сопровождение танка во время проведения наступательных операций и подавление огнем живой силы противника.

Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

До Берлина Кемел Токаев не дошёл: 21 января 1945 года в боях на польской земле он был тяжело ранен... Разрывная пуля попала в правую ногу. Рана оказалась тяжёлой – была перебита кость, и врачи в военных госпиталях Гомеля и Омска предлагали ампутацию. Кемел Токаев настаивал на продолжении лечения без хирургического вмешательства. Его упорство обернулась удачей - он попал в поле зрения молодого хирурга Гавриила Илизарова, уже в те годы проводившего эксперименты, которые сделали его знаменитым на весь мир. Спустя 30 лет его метод получил название компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова. Но летом 1945-го 23-летний хирург проводил клинические испытания аппарата на свой страх и риск. Когда он накладывал Кемелю специальную шину, то все свои расчёты строил на том, что молодой организм справится с экстремальной ситуацией, и кость начнёт срастаться. После долгого лечения (более трех месяцев был прикован к больничной кровати) солдат всё же смог встать на костыли. Нога была спасена!

В семейном архиве Токаевых сохранилась выписка из лечебного дела от 16 июня 1945 года. «Комиссия эвакогоспиталя 1494. звание - гвардии сержант, рост 172 см, вес тела 60 кг, окружность груди 95 см., ранен 21 января 1945 года разрывной пулей в правую голень. Хирургическая операция. Наложена циркулярная гипсовая повязка... Заболевание обусловлено - ранен в бою при защите СССР".

Мирная жизнь

Из госпиталя под Алма-Аты Кемел Токаев вышел инвалидом второй группы, без крыши над головой, образования и работы. Со временем нашёл родственников недалеко от столицы. Они, конечно, его приютили, но жизнь была тяжела. Однако разве могло что-то остановить фронтовика, прошедшего огонь и воду, в стремлении осуществить свою мечту и получить высшее образование?

Когда в приёмной комиссии Казахского государственного университета имени Кирова его спросили на каком факультете он хотел бы учиться, Кемел ответил, что с детских лет мечтал стать журналистом. Так он поступил на филологический факультет КазГУ.

Кемел Токаев, выпускник Казахского государственного университета имени Кирова. Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

После окончания университета в 1948 году Кемел поехал по распределению в Джамбул. После года работы в областной газете, его перевели в Алма-Ату в редакцию детской газеты «Казакстан пионерi”, а через несколько лет назначили ее главным редактором. Именно в «Казакстан пионерi» Кемел Токаев впервые задумался о писательстве. Свою первую повесть «Звездный поход» он посвятил пионерам, а через три года после ее издания завершил работу над «Аскын» («Поток») - книгой, посвящённой казахстанской милиции.

Кемел Токаев, главный редактор детской газеты «Казакстан пионерi”. Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

Так он стал основоположником детективно-приключенческого жанра в Казахстане. Собирая материал для очередной книги, много работал в архивах МВД и КГБ. Его, в частности, очень интересовала деятельность первого красного комиссара Семиречья Ораза Жандосова и обстоятельства, связанные с организацией убийства белогвардейского атамана Дутова. Так появился роман «Соңғы соққы» - «Последний удар», ставший бестселлером. Главный герой романа - Касымхан Чанышев, прототип чекиста Чадьярова в таких популярнейших фильмах как «Конец атамана», «Транссибирский экспресс» и «Кто вы, господин Ка?», чей образ на экране воплотил в жизнь замечательный актер Асанали Ашимов.

Коллектив отдела газеты «Қазақстан пионері». Фото: Госархив Алматы

Одно из самых известных произведений Кемеля Токаева – роман «Солдат ушел на войну» («Солдат соғысқа кетті»). Это книга о фронтовых тяготах и невзгодах, о мечтах простых солдат, которые с нетерпением ждали любую весточку из дома. Писатель показал суровую жизненную реальность, страшную фронтовую правду.

Кемел Токаев в молодости. Фото: из книги К.Токаева "Слово об отце"

Вспоминая о войне, Кемел Токаев говорил, что нельзя верить художественным произведениям и фильмам, где она описывается в романтических тонах. В своем романе он подробно описал, как вместе с другими новобранцами впервые оказался под бомбовыми ударами противника, когда вражеская авиация атаковала железнодорожный эшелон. Писал о том, как бойцы впадали в ступор, а раненые кричали и плакали так, что порой заглушали грохот разрывов. Кемелю удалось собрать волю в кулак, быстро покинуть вагон и выбежать в открытую степь. Вместе с однополчанами он залег под одним из бугров. Жертв было несметное количество, особенно среди гражданских лиц. Громко плакали дети, с ужасом видя, как их родители погибают под бомбами. Сбросив смертоносный груз, немецкие бомбардировщики не успокоились, начался пулемётный обстрел оставшихся в живых людей… Длинная пулемётная очередь, выпущенная одним из самолетов, прошла буквально в нескольких сантиметрах от Кемеля. Так он получил боевое крещение. Из общего числа новобранцев в живых осталось чуть больше половины.

Встреча с писателями. г.Алма-Ата. 1950 г. Фото: Госархив Алматы

Кемел Токаев ушел из жизни 10 ноября 1986 года. Ему было всего лишь 63 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в книге «Слово об отце», сожалел, что ему не посчастливилось пожить немного дольше, стать очевидцем такого незабываемого исторического события, как обретение Казахстаном суверенитета и независимости: «А ведь задолго до наступления новой эпохи, когда об этом вслух невозможно было рассуждать, он уверенно говорил о том, что Казахстан обязательно станет независимым, самостоятельным государством, имеющим свои дипломатические представительства за рубежом. Он часто повторял известную казахскую пословицу: "Еркіндігі жоқ елдің ертеңі жоқ" - «Без свободы у народа нет будущего.»