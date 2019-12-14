Владимир Путин, Си Цзиньпин и Елизавета ІІ поздравили казахстанцев с Днем независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева пишет: «Общеизвестны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов». Владимир Путин желает Президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравления от имени Правительства и народа Китая, а также от себя лично по случаю 28-ой годовщины Независимости Казахстана. «Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений, и готов приложить совместные с Вами усилия для укрепления взаимной поддержки и плодотворного продвижения совместной реализации проекта «Один пояс – один путь» на благо наших стран и наших народов», – отмечается в поздравительном послании. Свое поздравление Си Цзиньпин завершает пожеланиями Казахстану процветания и могущества.

Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Президента Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости. «Ваше Превосходительство, искренне поздравляя Вас по случаю национального праздника, желаю народу Казахстана благополучия и процветания», – говорится в телеграмме.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бен Заид Аль Нахаян в своем послании пишет: «От всей души поздравляю Вас и дружественный народ Казахстана с Днем независимости. Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Вашему народу – благополучия и достатка».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от себя лично и от имени узбекского народа поздравил с национальным праздником Президента Касым-Жомарта Токаева. «Мы искренне рады впечатляющим успехам братского Казахстана в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, неуклонному росту авторитета страны на международной арене. Сегодня в узбекско-казахстанских отношениях благодаря совместным усилиям достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания», - подчеркивается в телеграмме.

В поздравлении Президента Республики Кыргызстан Сооронбая Жээнбекова сказано: «Выражаю полную уверенность в том, что отношения стратегического партнерства, дружбы, союзничества и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан будут и далее укрепляться».

Приветственные телеграммы в связи с Днем независимости Казахстана также направили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении отмечает: «Преодолевая вызовы в сферах политики, экономики и безопасности, Республика Казахстан стала региональным лидером и укрепила свой авторитет на международной арене. Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья и жизненной энергии, а дружественному народу Казахстана – мира, благополучия и процветания».

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем послании подчеркивает: «Дружественные корейско-казахстанские отношения стабильно развиваются благодаря тесному сотрудничеству в различных областях. В частности, я рад, что сближению двух стран способствовало активное взаимодействие на высоком уровне, включая мой визит в этом году».

Свои поздравления на имя Касым-Жомарта Токаева в связи с 28-летием Независимости Казахстана также направили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мұстафа Биллах, Король Бельгии Филипп, Король Швеции Карл Густав, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Венгрии Янош Адер, Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча, Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Ливанской Республики Мишель Аун, Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, Президент Республики Ирак Бархам Салех, Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид Аль Нахаян, председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Аль-Осеймин, Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, Премьер-министр, правитель эмирата Дубай Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум, исполняющий обязанности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.