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    14:50, 17 Май 2024 | GMT +6

    Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

    Токаев и Путин
    Фото: Акорда

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму отмечающему 71-летие лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В послании, текст которого опубликован на сайте Кремля, глава российского государства отметил вклад казахстанского коллеги в сотрудничество двух стран и личные товарищеские отношения.

    - В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, - обратился к Токаеву Путин.

    - Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, - отметил президент РФ. - Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана.

    Ранее сообщалось о том, что Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения. Сегодня, 17 мая, Касым-Жомарту Токаев исполнился 71 год.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Владимир Путин Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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