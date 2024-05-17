Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму отмечающему 71-летие лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В послании, текст которого опубликован на сайте Кремля, глава российского государства отметил вклад казахстанского коллеги в сотрудничество двух стран и личные товарищеские отношения.

- В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, - обратился к Токаеву Путин. - Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, - отметил президент РФ. - Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения. Сегодня, 17 мая, Касым-Жомарту Токаев исполнился 71 год.