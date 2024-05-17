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    12:46, 17 Май 2024 | GMT +6

    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения

    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения.

    Сегодня, 17 мая, Касым-Жомарту Токаев исполнился 71 год.

    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда
    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда
    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда
    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда
    Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Малайзия Токаев Касым-Жомарт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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