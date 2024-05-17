Премьер Малайзии поздравил Президента Казахстана с днем рождения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения.

Сегодня, 17 мая, Касым-Жомарту Токаев исполнился 71 год.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда