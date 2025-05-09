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    17:53, 09 Май 2025 | GMT +5

    Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу «Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева»

    Во время неформальной беседы Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу «Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева», передает агентство Kazinform со ссылкой на Борт №1.

    Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу «Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева»
    Фото: Борт №1

    Биографическое издание посвящено хронике военных дней отца и дяди Президента Казахстана, а также представлены архивные материалы.

    Касым Болтаев, родной дядя Главы государства, погиб в кровопролитной битве под Ржевом и был похоронен в братской могиле в селе Трубино.

    Ранее Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.

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    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан 80-летие Победы Владимир Путин Международные отношения Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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