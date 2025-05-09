Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу «Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева»

Биографическое издание посвящено хронике военных дней отца и дяди Президента Казахстана, а также представлены архивные материалы.

Касым Болтаев, родной дядя Главы государства, погиб в кровопролитной битве под Ржевом и был похоронен в братской могиле в селе Трубино.

Ранее Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца Президента Казахстана из архива министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.

Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы — читайте здесь.

Как прошел Парад Победы в Астане — смотрите в нашем фоторепортаже.