Владельцев скота привлекли к ответственности за бесконтрольный выпас в Павлодарской области

Более 200 владельцев сельскохозяйственных животных привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса в Аксуском регионе Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

— Более 200 владельцев скота привлечены к ответственности в Аксуском регионе за нарушение правил выпаса. — сообщили в МВД.

Сотрудники полиции проводят с владельцами скота разъяснительную работу и напоминают о необходимости соблюдать правила содержания и выпаса животных, а также не допускать их выхода на проезжую часть.

Особое внимание правоохранители уделяют профилактике дорожно-транспортных происшествий. Бесконтрольное нахождение животных на автомобильных дорогах создает угрозу безопасности участников дорожного движения и может привести к авариям.

Полиция призывает владельцев не оставлять скот без присмотра, содержать животных в специально отведенных местах и своевременно принимать меры, чтобы не допустить их выхода на дороги.

Всего с начала года в Павлодарской области к ответственности за бесконтрольный выпас животных, создающий угрозу безопасности на дорогах, были привлечены более тысячи владельцев скота.