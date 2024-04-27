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    20:50, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Владельца тепличного комплекса в Туркестанской области осудили за хищение природного газа

    Владельца тепличного комплекса в Туркестанской области осудили за хищение природного газа
    Фото: АО «КазТрансГаз Аймак»

    В Казахстане впервые вынесен приговор по факту хищения тепличным хозяйством природного газа в особо крупном размере. За год с лишним было похищено газа на сумму более 13 млн тенге, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

    По данным пресс-службы, в январе 2023 года во время проверки тепличного комплекса «Кызыл ту», расположенного в селе Куркелес Сарыагашского района, работники Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» и сотрудники отдела полиции Сарыагашского района, зафиксировали факт хищения товарного газа.

    — Без согласования с газораспределительной организацией, путем незаконной врезки стального газопровода диаметром 57 миллиметров в действующий газопровод высокого давления, предприниматель обеспечивал свои теплицы газом, при этом не платил за потребленный газ. В общей сложности нанесенный им ущерб составил 13 346 851 тенге. После того, как было возбуждено уголовное дело, в котором «КазТрансГаз Аймак» признали потерпевшей стороной, был санкционирован арест владельца теплицы. Но он успел скрыться и был объявлен сначала в республиканский, а затем и в международный розыск, — сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак».

    Задержали бизнесмена почти через год. 18 апреля текущего года Сарыагашский районный суд признал предпринимателя виновным по п. 2,3 части 4 статьи 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества» и назначил ему наказание — 5 лет условного осуждения с установлением пробационного контроля. От реального срока бизнесмена спасло то, что он возместил весь нанесенный газовикам ущерб.

    Теги:
    Хищение Туркестанская область Газификация
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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