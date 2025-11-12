В Костанае отменили торги по продаже арестованной квартиры из-за заниженной оценки

Суд рассмотрел административный иск костанайца к частному судебному исполнителю. Истец заявил, что отчет об оценке квартиры был необоснованным и не отражал реальную рыночную стоимость.

Ранее решением Костанайского городского суда в 2022 году было обращено взыскание на заложенное имущество — трехкомнатную квартиру площадью 58,7 квадратных метров. Согласно оценке 2023 года, стоимость жилья составила 19,5 миллиона тенге, что на 1,6 миллиона меньше предыдущей оценки.

Суд установил, что заниженная оценка нарушила принципы справедливости и законности при реализации имущества. В результате торги признаны незаконными и отменены.

