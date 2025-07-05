Аренда без права выкупа: медработникам из Петропавловска отказали в передаче жилья

— Истцы обратились с иском в суд к КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», акимату города Петропавловска, КГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности акимата Северо-Казахстанской области», КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» об обязании передать квартиры, занимаемые ими на основании договоров аренды, из ведомственного жилого фонда областной больницы в коммунальную собственность акимата города. В обоснование иска указали, что истцы — медицинские работники с более чем 10-летним трудовым стажем в учреждениях здравоохранения Северо-Казахстанской области — на протяжении более десяти лет проживают в предоставленных им жилых помещениях в доме по адресу, — говорится в сообщении специализированного межрайонного административного суда Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что несмотря на длительность проживания, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, заявителям отказано в реализации права на приватизацию жилья.

— Ответчики не предпринимают меры для передачи указанных жилых помещений в коммунальную собственность и включения их в государственный жилищный фонд для последующей приватизации. Решением суда от 4 июля 2025 года в удовлетворении иска отказано. Судом установлено, что 17 февраля 2020 года приказом управления финансов акимата Северо-Казахстанской области ЖК «Дом врача» закреплен как имущество предприятия на балансе областной больницы на праве хозяйственного ведения. В этом доме квартиры предоставляются медицинским работникам для временного проживания с заключением договоров аренды на определенный срок, — указано в сообщении.

Также упоминается, что истцами заключались договоры аренды квартир, срок которых продлевался, последние договоры о предоставлении жилого помещения ЖК «Дом врача» заключены 31 мая 2024 года между областной больницей и истцами со сроком по 31 мая 2025 года.

Срок договоров аренды квартир истек, кроме одного из истцов, у которого срок истекает 20 сентября.

Протоколом заседания жилищной комиссии управления здравоохранения от 2 мая 2024 года принято решение о выселении жильцов, которые проживают 10 и более лет.

Акиматом области и областной больницей истцам отказано в передаче квартир в коммунальную собственность для последующей приватизации.



— Целевое назначение ЖК «Дом врача» - обеспечение медицинских специалистов временным жильем. Следовательно, отсутствуют основания для передачи квартир из баланса областной больницы, используемых медицинскими работниками в коммунальную собственность акимата города. Истцы в иске ставят вопрос передачи квартир в коммунальную собственность для последующей приватизации. Такой порядок регламентирован Правилами приватизации жилищ из государственного жилищного фонда», из которых следует, что передача жилища в целях приватизации из жилищного фонда государственных предприятий в коммунальную собственность осуществляется после вынесения решения о приватизации. Решение о приватизации принимается жилищной комиссией государственного предприятия, образованного в управлении здравоохранения, — отмечается в публикации специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области.

Однако такого решения жилищной комиссией принято не было, что исключает возможность передачи квартир, занимаемых истцами в коммунальную собственность для проведения последующей стадии оформления приватизации.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Юлия Кучинская на совместном заседании палат Парламента заявила о непрозрачности процесса приватизации в Казахстане.