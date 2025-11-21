Свыше 27 тысяч школьников временно перевели на дистанционное обучение в ВКО

По данным ведомства, в онлайн-формат переведены 27 610 учащихся из 1 504 классов в 107 школах области. Такое решение принято в тех случаях, когда более 30% учеников отсутствуют по состоянию здоровья, что подтверждено медицинскими справками.

Дистанционное обучение действует в 46 школах Усть-Каменогорска, а также в ряде районов:

трех школах Курчумского района;

девяти школах Уланского района;

одной школе района Улкен Нарын;

восьми школах района Алтай;

одной школе Зайсанского района;

одной школе Катон-Карагайского района;

пяти школах Самарского района;

девяти школах Тарбагатайского района;

а также в четырех областных школах.

— Решение о переводе принимается точечно — только в тех классах, где уровень отсутствующих по болезни превышает 30%. Все данные подтверждаются медицинскими справками, — сообщили в управлении образования ВКО.

В ведомстве подчеркивают, что учебный процесс продолжается без перерывов.

— Обучение организовано в полном объеме и в соответствии с требованиями дистанционного формата. Школы обеспечены всеми необходимыми ресурсами, и качество учебного процесса сохраняется, — отметили в управлении.

Ранее на дистанционный формат обучения перешли и более 10 тысяч школьников в области Абай.