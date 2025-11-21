РУ
    12:39, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 27 тысяч школьников временно перевели на дистанционное обучение в ВКО

    В Восточном Казахстане растет число сезонных инфекционных заболеваний, в связи с этим более 27 тысяч учеников временно обучаются дистанционно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным ведомства, в онлайн-формат переведены 27 610 учащихся из 1 504 классов в 107 школах области. Такое решение принято в тех случаях, когда более 30% учеников отсутствуют по состоянию здоровья, что подтверждено медицинскими справками.

    Дистанционное обучение действует в 46 школах Усть-Каменогорска, а также в ряде районов:

    • трех школах Курчумского района;
    • девяти школах Уланского района;
    • одной школе района Улкен Нарын;
    • восьми школах района Алтай;
    • одной школе Зайсанского района;
    • одной школе Катон-Карагайского района;
    • пяти школах Самарского района;
    • девяти школах Тарбагатайского района;
    • а также в четырех областных школах.

    — Решение о переводе принимается точечно — только в тех классах, где уровень отсутствующих по болезни превышает 30%. Все данные подтверждаются медицинскими справками, — сообщили в управлении образования ВКО.

    В ведомстве подчеркивают, что учебный процесс продолжается без перерывов.

    — Обучение организовано в полном объеме и в соответствии с требованиями дистанционного формата. Школы обеспечены всеми необходимыми ресурсами, и качество учебного процесса сохраняется, — отметили в управлении.

    Ранее на дистанционный формат обучения перешли и более 10 тысяч школьников в области Абай.

    Эпидситуация Восточно-Казахстанская область Регионы Дистанционное обучение школа
