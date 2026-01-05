В Кызылординской области 10 сельским врачам выплатили по 8,5 млн тенге

В областном управлении здравоохранения сообщили, что дефицит кадров постепенно решается за счет средств местного бюджета. С 2020 года востребованным медицинским работникам начали выплачивать единовременное социальное подъемное пособие.

В период с 2020 по 2023 годы 99 молодых специалистов получили разовую выплату в размере 500 месячных расчетных показателей. В прошлом году четырем медицинским работникам, выехавшим работать в села сроком не менее чем на пять лет, была выплачена единовременная денежная помощь в размере 8,5 млн тенге.

— В Кызылординской области не хватает 93 врачей. Наибольший дефицит наблюдается в сельской местности. Особенно высока потребность в неонатологах, хирургах и травматологах. Мы одновременно направили 10 врачей в села, выдав каждому по 8,5 миллиона тенге. Это сумма, равная стократному размеру минимальной заработной платы. Из них семь — анестезиологи-реаниматологи, один — травматолог-ортопед, два — кардиологи. Для специалистов, только начинающих свой путь в медицине, это существенная поддержка, — сообщил руководитель управления Олжас Искаков.

С 2023 года 60 резидентам, обучающимся по особо востребованным медицинским специальностям, были выделены гранты акима области. Также дополнительно предусмотрено 45 образовательных грантов по специальности «Общая медицина». Для выпускников предусмотрена поэтапная система трудоустройства.

— Считаю, что данные меры позволят в течение 2–3 лет полностью обеспечить регион врачебными кадрами и значительно сократить дефицит узких специалистов, — отметил руководитель управления.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Казахстане построено 655 медобъектов.