«Модернизация сельского здравоохранения»: в Казахстане построено 655 медобъектов

Национальный проект реализуется по поручению Главы государства и предусматривает три ключевые задачи: развитие сети организаций ПМСП в сельских населенных пунктах, обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской помощи и укомплектование сельских медицинских организаций кадрами.

— В рамках первой задачи на 2023–2025 годы было предусмотрено строительство 655 объектов ПМСП, включая медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. На сегодняшний день строительство всех объектов завершено, — отметили в Минздраве.

За период реализации проекта 99 объектов ПМСП были построены в 2023 году, 361 объект — в 2024 году и 195 объектов — в текущем году.

Как сообщили в ведомстве, новые здания позволили заменить устаревшую инфраструктуру, а также обеспечить медицинскими объектами населенные пункты, где ранее первичное звено здравоохранения отсутствовало.

Параллельно в рамках второй задачи национального проекта продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных районных больниц. По части объектов строительно-монтажные работы завершены, по остальным ведется реконструкция, строительство пристроек и капитальные ремонты.

Таким образом, первая задача национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по созданию сети объектов первичной медико-санитарной помощи в сельской местности выполнена в полном объеме.