В Китае построили крупнейшую кольцевую линию электропередачи

Это стало важной вехой в развитии инфраструктуры в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Будучи крупнейшим в стране проектом в своем роде, данная кольцевая ЛЭП, функционирующая под напряжением 750 кВ, состоит из девяти подстанций и почти 10 тыс. стальных опор, сообщили в синьцзянской местной компании, отвечающей за реализацию проекта и входящей в состав Синьцзянского отделения Китайской национальной корпорации электросети State Grid.

На строительство упомянутой ЛЭП потребовалось 15 лет. Как ожидается, она будет введена в официальную эксплуатацию к ноябрю 2025 года, сообщили в компании.

В Таримской впадине расположена пустыня Такла-Макан, вторая по величине подвижная песчаная пустыня в мире. Веками песчаные бури обрушивались на оазисы южного Синьцзяна, что мешало развитию региона.

Официальные лица и эксперты считают, что данный проект может ускорить развитие южной части СУАР и обеспечить новые источники энергоснабжения по всей стране.

ЛЭП проходит по пересеченной местности, от подвижных песков пустыни до высоких гор Куньлунь.

По словам менеджера компании Ли Цзюня, дороги для перевозки строительных материалов строились на ходу при преодолении дюн средней высоты в 50 метров и в условиях сильных ветров, в то время как в горных районах использовались канатные дороги для транспортировки почти 3 000 тонн компонентов стальных опор.

Чтобы свести к минимуму воздействие проекта на окружающую среду, особенно на местные пустынные растения, инженеры скорректировали высоту стальных опор, внесли незначительные изменения в маршрут. Планируется также с помощью веревочной сетки в форме щетки укладывать противопесчаные барьеры из соломы на более 480 тыс. кв. м. вдоль маршрута. Такая технология — широко используемый в Китае метод укрепления песков, пояснил Ли Цзюнь.

Ранее в Китае установили самую мощную в мире плавучую ветротурбину с прямым приводом.