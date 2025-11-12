РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:30, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточат проверку адресов при регистрации юрлиц

    В Казахстане планируют исключить возможность регистрации компаний по фиктивным адресам. Соответствующие изменения вносятся в правила оказания госуслуг по регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    Согласно проекту приказа министра юстиции, при регистрации юрлиц будет усилена проверка достоверности адресов и клиентов субъектами финансового мониторинга. Это должно предотвратить схемы фиктивных операций.

    Обсуждение документа продлится до 15 ноября 2025 года на портале «Открытые НПА».

    Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд ключевых поручений, направленных на повышение эффективности борьбы с теневой экономикой и совершенствование работы с юридическими лицами. В частности, он поручил внедрить цифровой учет юрлиц. Для прозрачной регистрации и перерегистрации юридических лиц министерствам юстиции, финансов и искусственного интеллекта совместно с Агентством финансового мониторинга необходимо до 25 ноября текущего года завершить внедрение автоматической системы управления рисками и обеспечить интеграцию данных с системой Smart Data Finance. 

    Отметим, что на 1 января этого года в стране было зарегистрировано 536 241 юридическое лицо, из которых 426 096 находятся в статусе действующих.  
     

     

