В Казахстане создали цифровую базу данных более чем о 23 тысячах водных объектов

Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР), разработанная Министерством водных ресурсов и ирригации, объединила данные о водных объектах, гидротехнической инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других объектах отрасли. Ее ключевая задача — создать единую цифровую базу данных для принятия эффективных управленческих решений, передает Kazinform.

На сегодня в Системе оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в НИСВР зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Также Системой принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и более 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

— Функциональные возможности Системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации, — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Ранее Премьер-министр поручил акиматам активизировать работу по водосбережению и обеспечить финансирование проектов.