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    13:52, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане построят вторую линию газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент»

    Планируется строительство второй линии газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» с годовой пропускной способностью 15 млрд кубометров. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    газопровод
    Фото: primeminister.kz

    — В настоящее время Правительство прорабатывает различные варианты газификации, в том числе за счет внутренних газовых ресурсов, а также за счет импорта газа из сопредельных государств. Так, в целях газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируется реализация второго (Астана — Кокшетау), третьего (Кокшетау — Петропавловск) и четвертого этапов (строительство двух компрессорных станций для увеличения пропускной способности газопровода с 606 тыс. кубометров в час до 801 тыс. кубометров) проекта магистрального газопровода «Сарыарка», — сообщил глава Кабмина.

    По его словам, для реализации данного проекта запланировано строительство второй линии газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» мощностью 15 млрд кубометров в год. В этой связи 13–14 февраля текущего года в Катаре были подписаны соглашения с катарским инвестором — компанией Power International Holding — о совместной реализации проекта.

    — В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, который предусматривает строительство линейной части газопровода протяженностью 1 450 километров с тремя новыми компрессорными станциями и мощностью до 10 млрд кубометров в год. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных трех компрессорных станций для увеличения мощности до 15 млрд кубометров в год. На сегодняшний день реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком, — добавил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что продолжаются переговоры по импорту газа из соседних стран для северных и восточных регионов Казахстана.

    Теги:
    Регионы Газопровод Депзапрос Олжас Бектенов Газификация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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