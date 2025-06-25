В Казахстане построят вторую линию газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент»

— В настоящее время Правительство прорабатывает различные варианты газификации, в том числе за счет внутренних газовых ресурсов, а также за счет импорта газа из сопредельных государств. Так, в целях газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируется реализация второго (Астана — Кокшетау), третьего (Кокшетау — Петропавловск) и четвертого этапов (строительство двух компрессорных станций для увеличения пропускной способности газопровода с 606 тыс. кубометров в час до 801 тыс. кубометров) проекта магистрального газопровода «Сарыарка», — сообщил глава Кабмина.

По его словам, для реализации данного проекта запланировано строительство второй линии газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» мощностью 15 млрд кубометров в год. В этой связи 13–14 февраля текущего года в Катаре были подписаны соглашения с катарским инвестором — компанией Power International Holding — о совместной реализации проекта.

— В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, который предусматривает строительство линейной части газопровода протяженностью 1 450 километров с тремя новыми компрессорными станциями и мощностью до 10 млрд кубометров в год. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных трех компрессорных станций для увеличения мощности до 15 млрд кубометров в год. На сегодняшний день реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что продолжаются переговоры по импорту газа из соседних стран для северных и восточных регионов Казахстана.