Как решается вопрос газификации севера Казахстана
Тема газификации северной части страны поднимается уже на протяжении нескольких лет. Решение этого вопроса не только повысит качество жизни населения, но и принесет ощутимую экологическую пользу, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Министерства энергетики, в настоящее время рассматриваются два ключевых направления: использование отечественных газовых ресурсов и импорт газа из Российской Федерации.
Одним из приоритетных проектов в этом направлении является магистральный газопровод «Сарыарка». Его второй и третий этапы предусматривают подведение газа к Акмолинской и Северо-Казахстанской областям.
Однако реализация этих этапов напрямую зависит от увеличения мощности магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».
Согласно информации Министерства энергетики, АО «QazaqGaz» совместно с частным инвестором планирует начать строительно-монтажные работы на линейной части этого газопровода до конца 2026 года.
Таким образом, проведение трубопровода «Сарыарка» до Петропавловска станет возможным только при успешной реализации данного этапа.
— Кроме того, активно ведутся переговоры с Россией по вопросу газификации северных и восточных регионов Казахстана. Рассматривается возможность поставок газа в объеме до 10 миллиардов кубометров. Переговоры еще продолжаются — на данный момент обсуждаются цена и условия поставок. Работы по прокладке газопровода начнутся только после окончательного утверждения всех договоренностей. Казахстанская сторона уже выразила готовность приступить к реализации проекта и ожидает окончательного ответа от России, — говорится в сообщении ведомства.
По итогам прошлого года доступ к природному газу имели 62,4% населения страны, что составляет около 12,6 миллиона человек. В 2025 году газификация регионов продолжится. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 65,9 миллиарда тенге, что позволит реализовать 45 проектов.
В рамках этих инициатив природный газ будет подведен к ряду населенных пунктов в 13 регионах страны: в Акмолинской области — 1 населенный пункт, в Атырауской — 1, в Жамбылской — 17, в Жетысуской — 21. В результате более 36 тысяч жителей семи областей получат доступ к газоснабжению уже в 2025 году.
Кроме того, средства АО «Самрук-Қазына» также будут направлены на реализацию проектов газификации. Благодаря этому дополнительно 218 тысяч человек получат доступ к природному газу.
Таким образом, общее число пользователей газа в стране достигнет 12,8 миллиона человек. Министерство энергетики планирует увеличить уровень газификации до 65% к 2030 году.
Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов также отмечал, что для газификации севера страны будут построены второй и третий этапы газопровода «Сарыарка».