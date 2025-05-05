Как решается вопрос газификации севера Казахстана

По информации Министерства энергетики, в настоящее время рассматриваются два ключевых направления: использование отечественных газовых ресурсов и импорт газа из Российской Федерации.

Одним из приоритетных проектов в этом направлении является магистральный газопровод «Сарыарка». Его второй и третий этапы предусматривают подведение газа к Акмолинской и Северо-Казахстанской областям.

Однако реализация этих этапов напрямую зависит от увеличения мощности магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

Согласно информации Министерства энергетики, АО «QazaqGaz» совместно с частным инвестором планирует начать строительно-монтажные работы на линейной части этого газопровода до конца 2026 года.

Таким образом, проведение трубопровода «Сарыарка» до Петропавловска станет возможным только при успешной реализации данного этапа.

— Кроме того, активно ведутся переговоры с Россией по вопросу газификации северных и восточных регионов Казахстана. Рассматривается возможность поставок газа в объеме до 10 миллиардов кубометров. Переговоры еще продолжаются — на данный момент обсуждаются цена и условия поставок. Работы по прокладке газопровода начнутся только после окончательного утверждения всех договоренностей. Казахстанская сторона уже выразила готовность приступить к реализации проекта и ожидает окончательного ответа от России, — говорится в сообщении ведомства.

По итогам прошлого года доступ к природному газу имели 62,4% населения страны, что составляет около 12,6 миллиона человек. В 2025 году газификация регионов продолжится. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 65,9 миллиарда тенге, что позволит реализовать 45 проектов.

В рамках этих инициатив природный газ будет подведен к ряду населенных пунктов в 13 регионах страны: в Акмолинской области — 1 населенный пункт, в Атырауской — 1, в Жамбылской — 17, в Жетысуской — 21. В результате более 36 тысяч жителей семи областей получат доступ к газоснабжению уже в 2025 году.

Кроме того, средства АО «Самрук-Қазына» также будут направлены на реализацию проектов газификации. Благодаря этому дополнительно 218 тысяч человек получат доступ к природному газу.

Таким образом, общее число пользователей газа в стране достигнет 12,8 миллиона человек. Министерство энергетики планирует увеличить уровень газификации до 65% к 2030 году.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов также отмечал, что для газификации севера страны будут построены второй и третий этапы газопровода «Сарыарка».