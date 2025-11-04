РУ
    19:29, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане освободят от НДС медуслуги и лекарства

    В Казахстане планируют освободить от НДС медицинские услуги и лекарства, ередает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Фото: freepik

    В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

    Соответствующий проект постановления разработан Министерством здравоохранения в целях реализации нового Налогового кодекса, который вступит в силу с января 2026 года.

    Документом предлагается утвердить перечень медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Льгота также будет распространяться на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях.

    Принятие постановления позволит:

    — оказывать медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;

    — освободить от налога лекарственные препараты, в том числе для лечения редких и социально значимых заболеваний;

    — установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.

    Мера направлена на поддержку пациентов, повышение доступности медицинской помощи и снижение финансовой нагрузки на медицинские организации. Это также создаст более благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний.

    При этом льготы не будут распространяться на частные медицинские организации, предоставляющие услуги, не входящие в перечень ГОБМП и ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний.

    Кроме того, для частных медучреждений и компаний, реализующих медицинские изделия и препараты, установят пониженную ставку НДС — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

    Эти изменения являются частью комплексных мер по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты населения.

    Ранее в КГД напомнили, кто и когда должен встать на учет по НДС.

