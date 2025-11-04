В Казахстане освободят от НДС медуслуги и лекарства

В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Соответствующий проект постановления разработан Министерством здравоохранения в целях реализации нового Налогового кодекса, который вступит в силу с января 2026 года.

Документом предлагается утвердить перечень медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Льгота также будет распространяться на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях.

Принятие постановления позволит:

— оказывать медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;

— освободить от налога лекарственные препараты, в том числе для лечения редких и социально значимых заболеваний;

— установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.

Мера направлена на поддержку пациентов, повышение доступности медицинской помощи и снижение финансовой нагрузки на медицинские организации. Это также создаст более благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний.

При этом льготы не будут распространяться на частные медицинские организации, предоставляющие услуги, не входящие в перечень ГОБМП и ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний.

Кроме того, для частных медучреждений и компаний, реализующих медицинские изделия и препараты, установят пониженную ставку НДС — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Эти изменения являются частью комплексных мер по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты населения.

