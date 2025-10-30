В КГД напомнили, кто и когда должен встать на учет по НДС

Обязательной постановке на учет подлежат налогоплательщики, чей оборот в течение календарного года превышает установленный порог. С 2026 года он составит 10 000 МРП, то есть около 43 миллионов тенге (МРП в 2066 году — 4 325 тенге).

— Такой порог для постановки на учет по НДС установлен только для налогоплательщиков, применяющих общий порядок налогообложения, — пояснил руководитель управления администрирования НДС Комитета госдоходов Едиль Азимшаик.

В КГД уточнили, что налоговое заявление подается не позднее пяти рабочих дней с момента превышения предельного порога. Если налогоплательщик заключает сделку, которая заранее превышает этот порог, заявление нужно подать до совершения оборота по такой сделке.

Например, если заключен договор на 50 миллионов тенге, предприниматель обязан до поставки товара или оказания услуги подать заявление о постановке на учет и провести сделку уже как плательщик НДС.

— Постановка на учет по НДС налогоплательщиками осуществляется не сразу после вступления в силу Налогового кодекса, а по мере достижения порога в течение года, — отметил представитель КГД.

В комитете напомнили, что если оборот превышает порог, а компания еще не встала на учет, такой оборот признается облагаемым, а налогоплательщик может быть привлечен к административной ответственности.

Чтобы избежать штрафов, в КГД рекомендуют бизнесу своевременно подавать заявление на постановку на учет по НДС.

Ранее мы писали, кто в Казахстане не будет платить НДС с 2026 года.