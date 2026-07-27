В Казахстане не проводили посевы технической конопли — МСХ

В прошлом году в Казахстане легализовали выращивание и переработку технической (промышленной) конопли. Однако в текущем году посевные работы не проводились, поэтому урожая не ожидается, сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответе на запрос корреспондента агентства Kazinform.

Как пояснили в ведомстве, в текущем году выращивание технической конопли на территории Казахстана не осуществляется.

— Посевные работы не проводились, в связи с чем посевные площади отсутствуют, а урожай технической конопли в 2026 году не ожидается, — говорится в ответе МСХ.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что на сегодня сформирован пул из восьми проектов общей стоимостью порядка 398,4 млн долларов США. Их совокупная мощность переработки составит 50 тыс. тонн конопли в год. В настоящее время проекты находятся на различных стадиях проработки и реализации.

В рамках проектов планируется наладить производство целлюлозы и бумажной продукции, текстильных материалов — волокна, котонина и пряжи, продукции для медицинских и фармацевтических целей, а также строительных и композитных материалов.

Как отметили в МСХ, реализация проектов позволит сформировать в Казахстане новую отрасль по переработке технической конопли с высокой добавленной стоимостью, снизить зависимость от импорта целлюлозы и текстильного сырья, привлечь инвестиции и современные технологии, а также создать новые рабочие места и увеличить экспортный потенциал переработанной продукции.

В министерстве также отметили, что после запуска проектов для выращивания будут использоваться только сорта технической конопли, разрешенные к культивированию в промышленных целях.

Ранее Правительство Казахстана утвердило требования к культивированию технической конопли (каннабиса) в промышленных целях, а также допустимое содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в растении.

Также сообщалось, что в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области планируется реализация проекта по выращиванию и переработке технической конопли.