    19:46, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Выращивать промышленную коноплю планируют в СКО

    В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области запланирована реализация инвестиционного проекта по выращиванию и переработке технической конопли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конопля, наркотики
    Фото: freepik.com

    По данным Министерства сельского хозяйства, сейчас инвестор совместно с акиматом региона прорабатывает вопрос выделения земельного участка под размещение будущих посевов.

    Основной целью проекта является создание агрокомплекса полного цикла по выращиванию и переработке технической конопли.

    Из технической конопли планируют производить текстиль, строительные утеплители, биотопливо и косметические средства.

    — Благодаря отсутствию психоактивного уровня ТГК, конопляное масло безопасно для использования в пищевой промышленности. Кроме того, жмых и шрот, остающиеся после отжима масла, могут применяться в качестве кормового белкового концентрата для сельского хозяйства, — отметили в МСХ.

    Ранее были утверждены правила выращивания конопли.

    Посевные площади должны находиться не менее чем в 2 км от населенных пунктов, автодорог и иных сельхозкультур. Обязательна защитная зона с четкими границами, ограждение (сетчатое или колючая проволока), один въезд/выезд и круглосуточная охрана.

    Максимальное содержание ТГК в сухой массе растения, разрешенного к культивированию, установлено на уровне до 0,3%. Для посева допускаются только сорта конопли, включенные в Государственный реестр и прошедшие государственное сортоиспытание. Подробнее о сортах — здесь.

    Также стало известно о том, что пять предприятий получили лицензии на выращивание технической конопли в Казахстане.

    Карина Кущанова
    Автор
