В Казахстане есть огромный потенциал использования подземных вод — МВРИ РК

— Для систематизации управления подземными водами нами утверждены соответствующие подзаконные акты, которые обеспечат формирование единой и современной системы государственного регулирования. Разработанные нормы и правила устанавливают требования к поиску, оценке, забору и мониторингу подземных вод, а также к контролю мелиоративного состояния орошаемых земель. Это создает правовые механизмы для предотвращения истощения водоносных горизонтов, повышения достоверности мониторинга, обеспечения рационального водопользования. В результате закладывается основа для устойчивого использования подземных вод и укрепления водной безопасности страны, — сказал Жайык Ерикулы.

По его словам, в Казахстане разведано 4 803 месторождений подземных вод, используемых для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы 43,2 млн м³/сутки, из них используются только 1,5 млн м³/сутки. По назначению для хозяйственно-питьевого водоснабжения разведано 13,8 млн м³/сут, для производственно-технического водоснабжения 2,2 млн м³/сут, для орошения земель составило 21,3 млн м³/сут. Все запасы полностью подготовлены к эксплуатации и восполняются природным путем. В целом по стране 40% хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается подземными водами, а доля поверхностных источников составляет 60%.

Как сообщил спикер. Запас производственно-технических вод составляет 2,2 млн м³/сут, из которых используется лишь около 30–35%. Для целей орошения земель разведано 21,3 млн м³/сут, что составляет 7,77 млрд м³ в год. При этом фактическое использование подземных вод для орошения составляет лишь 0,7%, что указывает на огромный неиспользуемый потенциал.

Директор департамента отметил, что для цифровизации гидрогеологической отрасли проводятся работы по внесению мониторинговых и эксплуатационных скважин в Национальную информационную систему водных ресурсов Республики Казахстан. Внедрение современной системы мониторинга подземных вод обеспечит регулярное наблюдение за уровнем, качеством и режимом эксплуатации водоносных горизонтов, позволит своевременно выявлять негативные изменения и принимать меры по их предотвращению.

Ссобое внимание уделяется внедрению современных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии. С 2024 года заложена основа для стимулирования сельхозтоваропроизводителей к переходу на водосберегающие технологии орошения. Увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также, на приобретение и установку водосберегающих технологий.

Введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от стоимости тарифа. Принятые меры позволили увеличить площади с применением водосберегающих технологий орошения с 312,2 тыс га в 2023 году до порядка 580,0 тыс га в текущем году, что составляет 30% от общей площади орошаемых земель. А к 2030 году планируется охватить водосберегающими технологиями орошения 1,3 млн га или 70% от общей площади орошаемых земель.

