РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:34, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нарушителей водного законодательства оштрафовали на 46,7 млн тенге на юге Казахстана

    С начала 2025 года Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция возбудила 439 административных дел за нарушения водного законодательства. Общая сумма штрафов — 46,7 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    Нарушителей водного законодательства оштрафовали на 46,7 млн тенге на юге Казахстана
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе инспекции с начала года.

    За указанный период на нарушителей водного законодательства были наложены штрафы на общую сумму 46,7 млн тенге.

    Кроме того, с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией было выдано 286 разрешений на специальное водопользование в Кызылординской и Туркестанской областях.

    — В минувший вегетационный период в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне имели место факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок. Для обеспечения справедливого распределения поливной воды инспекторы совместно со специалистами центрального аппарата министерства и РГП «Казводхоз» вели постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Предусмотренные новым Водным кодексом надзорные функции позволяют бассейновым водным инспекциям оперативно реагировать на нарушения, — сообщил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекции Зейнулла Казтоганов.

    Ранее сообщалось, что на территории Ертисского бассейна снесут 13 незаконных объекта.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Регионы Кызылординская область Нуржан Нуржигитов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают