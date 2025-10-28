Нарушителей водного законодательства оштрафовали на 46,7 млн тенге на юге Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе инспекции с начала года.

За указанный период на нарушителей водного законодательства были наложены штрафы на общую сумму 46,7 млн тенге.

Кроме того, с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией было выдано 286 разрешений на специальное водопользование в Кызылординской и Туркестанской областях.

— В минувший вегетационный период в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне имели место факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок. Для обеспечения справедливого распределения поливной воды инспекторы совместно со специалистами центрального аппарата министерства и РГП «Казводхоз» вели постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Предусмотренные новым Водным кодексом надзорные функции позволяют бассейновым водным инспекциям оперативно реагировать на нарушения, — сообщил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекции Зейнулла Казтоганов.

Ранее сообщалось, что на территории Ертисского бассейна снесут 13 незаконных объекта.