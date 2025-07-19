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    20:00, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане 2,7 млн га возвращены в госсобственность

    Об этом в ответе на депзапрос сообщил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    День поля
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    — Правительство проводит системную работу по эффективному использованию пастбищных угодий, устойчивому обеспечению кормовой базы, а также по предотвращению процессов деградации земель.В целях обеспечения доступа сельского населения к общественным пастбищам для выпаса скота было закреплено 1,124 млн гектаров земель, границы населённых пунктов расширены за счёт прилегающих пастбищ на 79,4 тыс. гектаров, дополнительно зарезервировано 916,8 тыс. гектаров, — сообщил С. Жумангарин.

    Кроме того, по его словам, в регионах были утверждены заново 89 планов по управлению и использованию пастбищ. В этих планах отражены меры по эффективному управлению пастбищами, информация об инфраструктурных объектах, данные о численности скота, используемого на сезонных пастбищах, и другие показатели.

    — Работа по возврату неиспользуемых или незаконно предоставленных земель продолжается. С этой целью действует Республиканская комиссия по перераспределению земли в интересах сельского населения и контролю за эффективным использованием земельных ресурсов.С момента увеличения допустимой нормы изъятия пастбищ с 20 до 50% от предельной нагрузки, в рамках действующего законодательства были возвращены 2,7 млн гектаров неэффективно используемых площадей. В то же время землепользователи начали освоение 565,8 тыс. гектаров пастбищ — приобретён скот, привлечены работники к производственным процессам, — добавил министр нацэкономики РК.

    Ранее мы писали, что свыше 11 млн га пастбищ изъяли у недобросовестных пользователей в Казахстане. 

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Госсобственность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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