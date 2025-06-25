Свыше 11 млн га пастбищ изъяли у недобросовестных пользователей в Казахстане

По словам представителя министерства, соответствующая работа проводится в рамках поручения Президента, озвученного 1 сентября 2022 года. С этой целью была создана Республиканская комиссия, деятельность которой с сентября 2024 года сосредоточена на обеспечении справедливого перераспределения земель, предотвращении деградации почв и решении проблемы нехватки пастбищных угодий.

– С начала работы комиссии в государственный земельный фонд возвращено 13,2 млн гектаров. В том числе в 2022 году — 5,4 млн га, в 2023 году — 4,6 млн га, в 2024 году — 2,2 млн га, и за неполный 2025 год — еще 1 млн га. Из них 11 млн гектаров составляют пастбищные угодья, ранее находившиеся в пользовании 14,6 тыс. хозяйств, у которых отсутствовало поголовье скота либо наблюдалась недостаточная нагрузка на пастбища. Уже 6 млн гектаров из этого объема перераспределены в пользу сельского населения, — отметил Азат Султанов.

Кроме того, вице-министр сообщил, что с 2024 года в рамках изменений в законодательство государство получило право изымать до 50% пастбищ при их неэффективном использовании. С момента вступления в силу данной нормы изъято 2,7 млн гектаров. На 565,8 тыс. га фермеры приступили к активному приобретению скота, что позволило вовлечь большее число работников в сельскохозяйственное производство. По 63,8 тыс. гектаров на сегодняшний день продолжаются судебные процедуры.



Ранее стало известно, что в Казахстане вдвое сократился дефицит пастбищ.