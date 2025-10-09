В Катаре может возрасти спрос на казахстанских нефтяников

По словам вице-министра, казахстанцам, желающим трудоустроиться в Катаре, важно учитывать потребности местных работодателей.

— Большинство работодателей в Катаре работают в нефтегазовой сфере, поэтому они заинтересованы в квалифицированных специалистах именно этого профиля. Граждане Казахстана, обладающие необходимыми навыками, могут подать соответствующие заявки. В этой связи в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях созданы учебные центры. Если в начале года катарская сторона направит перечень необходимых специалистов, через портал начнется подготовка кандидатов, которые впоследствии отправятся на работу, — сообщил Аскарбек Ертаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Он также отметил, что прием иностранных работников в Государстве Катар осуществляется по квотам.

— Мы предоставляем гражданам Казахстана полную информацию о законодательстве и правилах Катара. После прохождения соответствующей подготовки специалисты смогут отправиться туда на работу. Сегодня Сенат одобрил соответствующий закон, и уже со следующего года начнется реализация этого направления, — добавил первый вице-министр.

Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар».





