Казахстан и Катар договорились о регулировании трудовой миграции
Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар», передает корреспондент агентства Kazinform.
Данное соглашение было подписано 14 февраля 2024 года в ходе поездки Главы государства в Катар.
Документ направлен на правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. В частности, устанавливаются процедуры отбора и приема казахстанских работников, а также определяются их трудовые права. В качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор для казахстанских работников в Катаре.
Типовой трудовой договор предусматривает обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате компенсации на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно либо транспортного пособия, медицинскому обслуживанию, обеспечению всех условий трудоустройства, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.
Внесение изменений в типовой трудовой договор работодателем Катара запрещено.
Для координации выполнения положений Соглашения создается Совместный комитет с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерства труда Государства Катар.
Принятие Закона обеспечит правовую и социальную защиту граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государство Катар.