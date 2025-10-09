Казахстан и Катар договорились о регулировании трудовой миграции

Данное соглашение было подписано 14 февраля 2024 года в ходе поездки Главы государства в Катар.

Документ направлен на правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. В частности, устанавливаются процедуры отбора и приема казахстанских работников, а также определяются их трудовые права. В качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор для казахстанских работников в Катаре.

Типовой трудовой договор предусматривает обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате компенсации на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно либо транспортного пособия, медицинскому обслуживанию, обеспечению всех условий трудоустройства, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.

Внесение изменений в типовой трудовой договор работодателем Катара запрещено.

Для координации выполнения положений Соглашения создается Совместный комитет с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерства труда Государства Катар.

Принятие Закона обеспечит правовую и социальную защиту граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государство Катар.



