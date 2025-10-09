РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Катар договорились о регулировании трудовой миграции

    Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Катар инициирует экстренный саммит после удара Израиля по Дохе
    Фото: unsplash

    Данное соглашение было подписано 14 февраля 2024 года в ходе поездки Главы государства в Катар.

    Документ направлен на правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. В частности, устанавливаются процедуры отбора и приема казахстанских работников, а также определяются их трудовые права. В качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор для казахстанских работников в Катаре.

    Типовой трудовой договор предусматривает обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате компенсации на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно либо транспортного пособия, медицинскому обслуживанию, обеспечению всех условий трудоустройства, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.

    Внесение изменений в типовой трудовой договор работодателем Катара запрещено.

    Для координации выполнения положений Соглашения создается Совместный комитет с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерства труда Государства Катар.

    Принятие Закона обеспечит правовую и социальную защиту граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государство Катар.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Казахстан Катар Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают