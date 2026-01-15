В каких вузах Казахстана установлены суперкомпьютеры

— Доступ, конечно, будут иметь практически все университеты, но на сегодняшний день крупные у нас суперкомпьютеры установлены в КазНУ имени Аль-Фараби, в Евразийском национальном университете, — сообщил Ешенкулов на брифинге в Сенате.

Доступ к ним могут получить все желающие, которые хотят проводить свои исследования с использованием суперкомпьютера.

Вице-министр также сообщил, что в перспективе установка суперкомпьютеров возможна и в других вузах.

— Но на сегодняшний день того, что мы сейчас установили, этого достаточно для обработки тех данных, которые у нас сейчас есть. Ведь это не просто текущий суперкомпьютер, они с очень большими техническими характеристиками, — добавил он.

Ранее в выставочном комплексе «EXPO» представили первый в Казахстане автономный суперкомпьютер, разработанный для работы с искусственным интеллектом.