    11:44, 15 Январь 2026 | GMT +5

    В каких вузах Казахстана установлены суперкомпьютеры

    Вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов рассказал, в каких университетах страны сегодня размещены суперкомпьютеры и кто может получить к ним доступ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Доступ, конечно, будут иметь практически все университеты, но на сегодняшний день крупные у нас суперкомпьютеры установлены в КазНУ имени Аль-Фараби, в Евразийском национальном университете, — сообщил Ешенкулов на брифинге в Сенате.

    Доступ к ним могут получить все желающие, которые хотят проводить свои исследования с использованием суперкомпьютера.

    Вице-министр также сообщил, что в перспективе установка суперкомпьютеров возможна и в других вузах.

    — Но на сегодняшний день того, что мы сейчас установили, этого достаточно для обработки тех данных, которые у нас сейчас есть. Ведь это не просто текущий суперкомпьютер, они с очень большими техническими характеристиками, — добавил он.

    Ранее в выставочном комплексе «EXPO» представили первый в Казахстане автономный суперкомпьютер, разработанный для работы с искусственным интеллектом.

    Теги:
    Наука Вузы Суперкомпьютер Образование Миннауки и высшего образования РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
