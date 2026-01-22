В каких сферах уже используется ИИ в Акмолинской области

ИИ оценит целевое использование земель

Теперь в регионе искусственный интеллект будет решать, положена ли поддержка государства аграриям региона, ведь именно он будет оценивать целевое использование земель.

— Государственная поддержка аграриев переводится на принцип «в один клик», при этом искусственный интеллект будет оценивать целевое использование земель, гарантируя помощь только добросовестным хозяйствам, — отметил Асылбек Байборанов.

Пилотный проект уже запущен в ТОО «Дихан плюс», где применение ИИ для анализа производственных циклов позволило выявить причины потерь урожая.

Скидки для СУСН

Жители Кокшетау и Акколя, по словам спикера, уже пользуются цифровыми продовольственными ваучерами. Они интегрируют торговые сети с информационной системой «Социальный кошелек». Таким образом, получатели адресной социальной помощи (АСП) могут приобрести социально значимые продовольственные товары со скидкой в размере 5% от розничной стоимости.

ИИ анализирует КТ и ставит диагнозы

Как отметил Асылбек Байборанов, еще в декабре 2025 года в Акмолинской области внедрена система искусственного интеллекта Cerebra AI для поддержки диагностики острых нарушений мозгового кровообращения. Система запущена на базе многопрофильной областной больницы и Атбасарской межрайонной больницы и помогает анализировать КТ при инсультах. Только за первые недели эксплуатации с применением искусственного интеллекта проанализировано 64 диагностических исследования.

Еще одна возможность использования ИИ — цифровая платформа «Ascle AI».

— Она направлена на оптимизацию медицинского документооборота и автоматизацию сбора и обработки медицинской информации с использованием технологий искусственного интеллекта и голосового ввода. Пилот реализуется на базе медицинских организаций Акмолинской области в городах Акколь, Косшы, Кокшетау и Степногорск с участием 22 врачей, — отметил выступающий.

Ascle AI помогает сократить нагрузку врача до 40% и обеспечивает точность предварительного диагноза до 95%.

Проект Илона Маска добрался до Акмолинской области

Как было озвучено, на сегодня в регионе 24 села подключены к сети Starlink, 37 сел — к системе OneWeb с бесплатным общественным Wi-Fi. Развивается сеть 5G. Так, в Кокшетау введены в эксплуатацию 15 базовых станций 5G, что составляет на 15% больше от намеченного плана.

По словам спикера, работа над проектами продолжится в 2026 году. При этом главной задачей станет сделать жить акмолинцев еще легче и удобнее.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность, и Казахстан активно внедряет эти технологии во все сферы жизни.