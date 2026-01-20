РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:33, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность — Президент

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность, и Казахстан активно внедряет эти технологии во все сферы жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев, Национальный курултай в Кызылорде
    Фото: Акорда

    — Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места, казалось бы, устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, перестанет иметь критическое значение. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к новой реальности, созданной искусственным интеллектом, и активно участвовать в формировании этой реальности, — подчеркнул Президент.

    Он добавил, что Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, что позволит стране эффективно интегрироваться в глобальную цифровую экономику.

    Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Курултай Касым-Жомарт Токаев ИИ Цифровизация Национальный курултай
