Цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность — Президент

— Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места, казалось бы, устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, перестанет иметь критическое значение. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к новой реальности, созданной искусственным интеллектом, и активно участвовать в формировании этой реальности, — подчеркнул Президент.

Он добавил, что Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни, что позволит стране эффективно интегрироваться в глобальную цифровую экономику.

