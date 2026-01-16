Вызов Google Translate: запущен онлайн-переводчик на базе ChatGPT

ChatGPT Translate имеет интерфейс, похожий на Google Translate или DeepL — два текстовых поля с автоматическим определением языка ввода.

Он поддерживает более 50 языков. Это существенно меньше, чем в Google Translate, где их свыше 240. Но как пишет Neowin, в новом веб-инструменте важно не количество, а качество. Сервис отличается переводом текста с упором на содержание и тон. Под результатом перевода доступны кнопки для быстрой правки: можно, например, выбрать деловой или академический тон, либо упростить текст до уровня, понятного ребенку.

Также ChatGPT Translate поддерживает голосовой ввод через микрофон, но только в мобильной версии сайта. Функция перевода текста с изображений пока недоступна.

Формально ChatGPT и раньше мог переводить, но новый интерфейс предоставляет более целенаправленный способ использования ИИ для перевода без лишних диалогов и подсказок.

Ранее OpenAI объявила о запуске ChatGPT Health — специального раздела внутри платформы, ориентированного на вопросы здоровья. В компании подчеркнули, что ChatGPT Health не предназначен для диагностики или лечения заболеваний.