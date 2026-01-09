РУ
    05:40, 09 Январь 2026 | GMT +5

    ChatGPT запускает специальную функцию для здоровья: что нужно знать

    OpenAI объявила о запуске ChatGPT Health — специального раздела внутри платформы, ориентированного на вопросы здоровья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Collage credit: Canva

    Новая функция предназначена для помощи пользователям в анализе данных и подготовке к общению с медиками, а не для замены врачебной помощи.

    В разделе Health пользователи смогут подключать медицинские записи и данные из приложений для здоровья и фитнеса, включая Apple Health, MyFitnessPal и другие. Это позволит получать более персонализированные ответы, разбираться в результатах анализов, готовиться к визитам к врачу, получать рекомендации по питанию и тренировкам.

    При этом раздел Health функционирует отдельно от остальных чатов. Все разговоры, файлы и подключенные приложения хранятся изолированно, а данные о здоровье не используются за пределами этого раздела.

    В компании подчеркнули, что ChatGPT Health не предназначен для диагностики или лечения заболеваний.

    К слову, разработка сервиса велась при участии более 260 врачей из 60 стран, которые за последние два года оставили свыше 600 тысяч отзывов. Как отмечается, сейчас доступ к ChatGPT Health ограничен: сервис запускается для небольшой группы пользователей с аккаунтами Free, Go, Plus и Pro через список ожидания.

    На начальном этапе раздел недоступен в странах Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Интеграции с медицинскими записями и рядом приложений будут работать только в США. Однако в ближайшие недели OpenAI планирует расширить доступ к ChatGPT Health в веб-версии и на iOS.

    Ранее мы писали, что более 40 млн человек по всему миру ежедневно используют ChatGPT для получения консультаций по вопросам здоровья. Согласно отчету OpenAI, в ChatGPT за медицинской консультацией поступают в среднем миллиарды сообщений каждую неделю. 

