Ежедневно 40 млн человек используют ChatGPT для поиска информации о здоровье

Согласно отчету, предоставленному компанией OpenAI изданию Axios, в ChatGPT за медицинской консультацией поступают в среднем миллиарды сообщений каждую неделю. Из более чем 800 миллионов регулярных пользователей каждый четвертый задает вопрос, связанный со здоровьем.

— Искусственный интеллект сам по себе не сможет вновь открыть закрытую больницу, восстановить прекратившееся акушерское отделение или заменить другие критически важные, но исчезающие услуги. Но в краткосрочной перспективе это может внести свой вклад, помогая людям в недостаточно обеспеченных медицинскими услугами районах интерпретировать информацию, готовиться к лечению и преодолевать пробелы в доступе к медицинской помощи, а также помогая врачам, специализирующимся на редких заболеваниях, высвободить время и снизить уровень профессионального выгорания, — говорится в заявлении компании OpenAI.

В США ChatGPT стал важным помощником как для пациентов, так и для медицинских работников. Предыдущие исследования Американской медицинской ассоциации показали, что 66 процентов американских врачей использовали тот или иной вид ИИ в 2024 году по сравнению с 38 процентами в 2023 году для самых разных целей — от документирования записей о посещениях и составления планов лечения до обобщения результатов медицинских исследований.

Аналогичное исследование, проведенное голландской консалтинговой компанией Wolters Kluwer, специализирующейся на здравоохранении, показало, что более двух из пяти американских медицинских работников используют ИИ, создающий контент, такой как текст или видео, например, ChatGPT, — по крайней мере раз в неделю, включая 46 процентов медсестер и 41 процент фармацевтов.

Компания OpenAI заявила, что ChatGPT может оказать особую помощь в сельских районах, где наблюдается «нехватка больниц», поскольку из таких районов по всей территории США еженедельно в чат-бот поступает около 580 000 сообщений, связанных со здравоохранением.

Пятьдесят пять процентов опрошенных американцев заявили, что использовали ChatGPT для «проверки или изучения симптомов», 48 процентов сказали, что он помог им «понять медицинские термины или инструкции», а 44 процента хотели «узнать о вариантах лечения».

OpenAI заявила, что вскоре опубликует ряд рекомендаций по политике в сфере здравоохранения, включая реформы регулирования, призванные упростить выход компаний, занимающихся искусственным интеллектом, на рынок здравоохранения.

